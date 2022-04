Žilkovú vymenil za milenku: Kto je mladá blondínka a môže Stropnickému zavariť na ambasáde?

Rozvod veľvyslanca ČR v Izraeli Martina Stropnického a herečky Veroniky Žilkovej kvôli milenke? Už je v tom jasno!

Český Blesk prišiel s informáciou, že tomu tak naozaj je. Portál na ňu upozornila bývalá pracovníčka ambasády a Žilková informáciu potvrdila. Milenkou českého veľvyslanca má byť o 30 rokov mladšia Markéta Horňáková, ktorá na ambasáde v Tel Avive pracuje ako konzulárna asistenka.

"Chválila sa, že ho určite rozvedie, dokonca sa na to medzi kolegami vsádzalo. Za Stropnického prešla výberovým konaním na vyšší post a odvtedy robí kariéru,“ povedal zdroj portálu.

Žilkovú správa neprekvapila, podobné anonymy o jeho vzťahu na ambasáde dostáva často. Tentokrát však ide o viac. „Asi bude pravda, že ich vzťah trvá celé tri roky. Manžel mi pred pár dňami túto mladučkú milenku osobne priznal. Viac to na žiadosť manžela nebudem komentovať,“ potvrdila Blesku Žilková. Herečka však jedným dychom dodala, že ona sa rozvádzať nechce a ďalší postup bude musieť zvoliť Stropnický.

V kuloároch sa šepká, že Markéta je častým hosťom v jeho rezidencii. „Na to, že by jeho podriadená už v rezidencii veľvyslanca bývala, nemám čo odpovedať. Máme tam s Kordulkou stále svoje osobné veci, pretože sme predpokladali, že po otvorení hraníc v marci 2022 prebehne podľa možností návrat za otcom,“ hovorí herečka. Dodala, že by to bolo proti všetkým bezpečnostným nariadeniam a diplomatickému protokolu nakoľko v rezidencii smie bývať iba rodina veľvyslanca.

O situáciu vie aj české ministerstvo zahraničia, no vyjadrili sa veľmi stroho. „Túto situáciu nebudeme nijako komentovať. Ďakujeme,“ napísala Blesku Lenka Do, tlačová hovorkyňa ministerstva. Milenecký pomer na pracovisku je však v kontraste s etickým kódexom rezortu. "Zamestnanec sa v súkromnom živote vyhýba takým činnostiam, správaniu a jednaniu, ktoré by mohli znížiť dôveru v štátnu správu v očiach verejnosti alebo dokonca zavdať príčinu k ovplyvňovaniu zamestnanca," píše sa v dokumente.