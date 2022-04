Jennifer Grey z Hriešneho tanca otvorene: Ľutujem plastiku nosa!

A predsa zostala sedieť v kúte sama! Herečka Jennifer Grey (62) je známa predovšetkým vďaka postave Baby z úspešného filmu Hriešny tanec. Po nej sa však jej filmová kariéra ocitla na bode mrazu. Dôvodom je plastika nosa, pre ktorú Jennifer celkom stratila samu seba.

Po úspechu s filmom Hriešny tanec z roku 1987, ktorý Grey vyniesol do filmových výšin, nasledoval tvrdý pád. Dôvodom sú jej dve plastické operácie nosa začiatkom 90. rokov minulého storočia. S trpkou ľútosťou vo svojej novej autobiografii priznáva, že jej nový vzhľad ju cez noc obral o totožnosť i kariéru. „Šla som na operačnú sálu ako celebrita a vyšla ako anonym,“ opísala svoju skúsenosť Jennifer.

Krátko po zákroku ju dokonca nespoznal ani jej blízky priateľ a herec Michael Douglas (77), s ktorým sa stretla na premiére filmu. „V očiach celého sveta som ja už viac nebola mnou,“ uviedla Grey. „Minula som toľko energie v snahe zistiť, čo som urobila zle, prečo som bola vyhostená z kráľovstva. To je lož. Vyhostila som sa sama,“ prezradila na margo svojho konca v Hollywoode. Nápad podstúpiť plastiku nosa však nebol jej. Chrobáka do hlavy jej dala mama Jo Wilder. Podľa nej bolo údajne ťažké Jennifer obsadiť do filmov práve pre nos, ktorý odkazoval na ich židovský pôvod.