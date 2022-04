Fanúšikovia sitkomu Alf smútia: Zomrela jedna z jeho hviezd! Pamätáte si ju?

Tá stvárnila v seriáli postavu zvedavej susedky Raquel Ochmonekovej. Podľa portálu TMZ zomrela americká herečka, ktorá sa preslávila aj ako Jerryho matka v seriáli Show Jerryho Seinfielda, prirodzenou smrťou v spánku ešte 15. apríla. Päť dní pred svojím odchodom stihla Liz osláviť 93. narodeniny.

Goodbye Mrs. Ochmonek, and thanks for the laughs. Home won't be the same without you looking through the windows.



Love,

Your favorite neighbor pic.twitter.com/JPowiBU5UF