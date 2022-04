Priateľka Alžbety II. odkryla v knihe bolestivé chvíle kráľovnej: Trpké odhalenie rok po smrti Philipa!

Britská kráľovná Alžbeta II. vlani 17. apríla pochovala svojho manžela princa Philipa.

Ten zomrel 9. apríla minulého roka na následky vysokého veku. Britská kráľovná s ním prežila 73 rokov v manželskom zväzku a bol údajne jej najväčšou oporou a dôverníkom. Zmieriť sa s jeho večným odchodom bolo pre hlavu Spojeného kráľovstva ťažké. Naznačuje to vo svojej knihe aj jej priateľka a garderobiérka Andela Kellyová.

„Pomohla som jej z kabátu a klobúka, no nepovedala ani slovo. Kráľovná potom odišla do svojej obývačky, zavrela za sebou dvere a bola sama so svojimi myšlienkami,“ píše Kellyová. Alžbeta II. bola potom sama zatvorená v súkromnom apartmáne niekoľko dní a trúchlila.

Presne po roku od pohrebu nastal Boží hod veľkonočný. Alžbeta II. ale kvôli slabému zdraviu nešla do kostola na tradičnú bohoslužbu. Zato sa v kaplnke hradu Windsor stretla takmer celá jej rodina, väčšina potomkov, vnúčat aj pravnúčat. A celý sprievod viedli princ William a vojvodkyňa Kate s deťmi, ktorí boli zladení do odtieňov modrej. Kniha Angely Kellyovej o kráľovnej a jej posledných rokoch vlády vyjde v máji.