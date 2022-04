Harry a Meghan: V Holandsku ako hviezdy! Aha, kto všetko im robí ochranku

Kým princ Harry a jeho manželka Meghan v Holandsku sústreďujú pozornosť na seba, v ich blízkosti sa pohybuje päť ľudí, ktorí sa objektívom snažia v čo najväčšej miere vyhýbať.

Sú to ich súkromní ochrankári – a nie hocijakí. Britské médiá identifikovali jedného z piatich ochrankárov, ktorí sa nenápadne pohybujú v blízkosti prominentného páru. Je ním Christopher Sanchez, ktorý päť rokov pôsobil v americkej tajnej službe. Dva a pol roka chránil prezidenta Georgea W. Busha a dva a pol roka ochraňoval aj jeho nástupcu Baracka Obamu.

Okrem toho Harryho a Meghan v Holandsku stráži miestna polícia a holandská kráľovská ochranka. Podobnú ochranu žiadal princ aj minulý mesiac v Británii, a keď ju nedostal, neprišiel na spomienkovú omšu za svojho dedka, princa Philipa. Cestou do Haagu sa však pár tajne zastavil aj na hrade Windsor, kde sa stretli s kráľovnou, Charlesom i Camillou.

Na hrách Invictus, ktoré Harry založil, súťažia zranení vojnoví veteráni. Meghan sa tam jemne dotkla sporu v kráľovskej rodine, keď súťažiacim povedala, že vedia, čo je to služba. Rovnaké slovo totiž v súvislosti s ich odchodom z rodiny často používala aj kráľovná. Meghan včera odletela do USA za deťmi, Harry ostane na hrách až do záverečného ceremoniálu v piatok.