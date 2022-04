Tehotnú Rihannu mal partner podvádzať s jej kamarátkou: Takto reagovala speváčka!

Rihanna dala jasne najavo, čo si myslí o ohováraní, ktoré sa pred Veľkou nocou objavilo v americkom bulvári.

Teda, že jej partner A$AP Rocky ju podvádza s návrhárkou Aminou Muaddiovou, s ktorou speváčka obchodne spolupracuje. Rodáčka z Barbadosu sa na popieranie falošných správ vykašľala a s otcom svojho nenarodeného dieťaťa vyrazila na dovolenku do svojej vlasti.

Rihanna chce svojho potomka priviesť na svet práve v karibskom štáte, a dokonca ho tam aj vychovávať. „Rocky sa ma nedávno spýtal, či mám nejaké vysnívané miesto, kde by to bolo? A ja som mu povedala, že najradšej by som ho vychovávala doma. Na Barbadose. Vždy som si predstavovala, že to tak bude. Ale realisticky to tak zrejme nebude,“ priznala Rihanna.

Hoci ona sama nedementovala správy o nevere, jej kamarátka Amina to už urobila na Instagrame, kde zdôraznila, že na zvestiach o jej pomere s Rockym nie je ani zrnko pravdy.