Obľúbená gitara Kurta Cobaina z najznámejšieho klipu od Nirvany pôjde do dražby: Takúto môže mať cenu!

Modrá elektrická gitara Fender Mustang 1969 patrila podľa výkonného riaditeľa aukčnej spoločnosti Martina Nolana medzi Cobainove najobľúbenejšie. Zároveň dodáva, že vo svete rocku ide o jednu z najikonickejších gitár všetkých čias. Bude sa dražiť vrátane pôvodného puzdra a remeňa. Od spevákovej samovraždy v roku 1994 sa nachádzala vo vlastníctve jeho rodiny.

Klip piesne Smells Like Teen Spirit, kde hrá Cobain na tejto gitare, vydala skupina Nirvana v roku 1991 a nachádza sa aj v jej legendárnom albume Nevermind. Klip má na YouTube viac ako 1,4 miliardy pozretí.

Dražba sa bude konať od 20. – 22. mája. Aukčný dom odhadol, že by sa gitara mohla vydražiť za 600.000 až 800.000 dolárov, no dodáva, že ide o "veľmi konzervatívny odhad". Výťažok z dražby poputuje organizáciám venujúcim sa duševnému zdraviu.

Táto dražba ponúkne okrem gitary i ďalšie Cobainove memorabílie vrátane obrazu Michaela Jacksona, ktorý namaľoval sám Cobain, a jeho auta značky Dodge Dart z roku 1965.

