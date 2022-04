Z Vémolandu ukradli zlato, Karlosova Lela v akcii: Zlodejov zamkla v šatníku!

Celebritný pár, zápasník Karlos Vémola (36) a budúca pani Vémolová, Lela Ceterová (32), prežili krušné časy.

Do Vémolandu sa totiž vlámali lupiči, ktorí si chceli odniesť drahé veci, o ktoré nie je v ich domácnosti núdza. V tom čase bola doma len Karlosova snúbenica s ich dvoma deťmi, ktorá napriek obrovskému strachu si zachovala chladnú hlavu a zlodejom urobila nečakaný škrt cez rozpočet. Chvíle plné hrôzy. Inak sa nedá opísať situácia, ktorú zažila blonďavá playmate.

Po tom, čo jej partner Karlos Vémola odišiel na turnaj Oktagon 32, zostala Lela v ich dome spolu s deťmi sama. Na tom by nebolo nič nezvyčajné, keby Karlos nemusel utekať zo zápasu rýchlo domov. „Písala mi Lela, že je niekto v dome. Tak som si najskôr hovoril, že len niečo divné počula. Ale nepodceňoval som to a hovoril jej, nech zavolá susedovi. Kým mi napísala, išla po tých zvukoch a zistila, že jej niekto lezie oknom do šatníka. Bola s deťmi v spálni a zachovala sa veľmi statočne, zlodejov v šatníku zamkla. Tí frajeri sa začali dobýjať von na chodbu, aj keď ju počuli a vedeli, že ich zamkla. Rýchlo volala susedovi,“ povedal Karlos po incidente.

Zlodeji boli podľa jeho slov v šatníku zamknutí pár minút a stihli odcudziť len škatuľku so zlatom. „Mám v tej miestnosti čidlá a videli sme, že tam boli štyri minúty. Zmizli skôr, ako dorazil sused-poľovník, ktorý je taká naša ochranka, za čo som mu vďačný. Prišli jediným možným prístupom, kde nie sú kamery. Mám tam len kozy a prasa, tak mi nenapadlo mať tam kameru. Teraz ich tam už dám,“ dodal zápasník. Lela je však z celej situácie otrasená. „Môj najhorší zážitok v živote! Sama s dvoma deťmi a toto zažiť, doteraz sa klepem.“