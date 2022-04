Má to za sebou! Modelka a herečka Pamela Anderson (54) prvýkrát okúsila, aké to je stáť na divadelných doskách na Broadwayi v americkom New Yorku.

Jej súčasťou je aj odhaľujúci čierny kostým, ktorý niekdajšej sexbombe z 90. rokov zvýraznil stále zvodné krivky. Jej výkon v závere publikum ocenilo ohromným potleskom, pričom Pamela sa takmer utopila v ružiach, ktoré počas večera dostala. Práve tu totiž na začiatku týždňa zažila svoj debut v džezovom muzikáli Chicago, v ktorom stvárňuje hlavnú postavu Roxie Hart.Jej výkon v závere publikum ocenilo ohromným potleskom, pričom Pamela sa takmer utopila v ružiach, ktoré počas večera dostala.