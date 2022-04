Zarytá rockerka Avril Lavigne je zasnúbená: Romantika, po akej mnohé ženy len snívajú!

Foto

Speváčka Avril Lavigne odišla v marci do Paríža so svojím priateľom Modom Sunom. Mesto lásky nad Seinou si pritom rocker zvolil trochu staromódne, extrovertnú hudobníčku tam požiadal o ruku. Počas romantickej prechádzky na lodi pod Eiffelovkou povedal Avril, že by sa rád stal jej manželom. A ona s nadšením ponuku prijala.