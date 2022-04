Koronavírus sa na nej hlboko podpísal: Ako sa cíti 95-ročná kráľovná Alžbeta II.?

Ani mocná panovníčka, akou je Alžbeta II. (95), sa vo februári nevyhla infekcii koronavírusom. Ako s odstupom času priznala, covid sa na nej hlboko podpísal. Donedávna vitálna britská kráľovná sa stále cíti unavená a vyčerpaná.

Panovníčka sa po prvý raz verejne vyjadrila k svojmu boju s nebezpečným koronavírusom. Stalo sa tak pri nedávnom videohovore so zdravotníkmi a s pacientmi počas otvorenia oddelenia nemocnice pomenovaného na jej počesť na východe Londýna. „Človeka to veľmi unaví a vyčerpá, no nie? Táto hrozná pandémia. Nie je to pekný výsledok,“ prihovorila sa pacientom kráľovná.

Panovníčka totiž podobné pocity dobre pozná z vlastnej skúsenosti. Sama si covidom vo februári tohto roka prešla. Podľa vyjadrenia z Buckinghamského paláca mala trikrát zaočkovaná Alžbeta II. mierne symptómy podobné prechladnutiu. Musela však poľaviť zo svojho pracovného tempa a zrušiť viacero stretnutí so zahraničnými diplomatmi.