David Beckham prekvapil Brooklyna a Nicolu: Aha, aký svadobný dar dostali, z tej ceny odpadnete!

Ďalší deň, ale predsa iný. Takto vnímajú svoje prvé dni Brooklyn (23) a Nicola (27) Peltz Beckham ako čerství manželia.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Naň sa priviezli luxusným elektrickým Jaguarom od Davida Beckhama (46).

Rušný víkend za sebou, celý život pred nimi. Najstarší syn futbalistu Davida Beckhama Brooklyn sa pri židovskom obrade stal manželom herečky Nicoly Peltz. Svoje áno si vymenili uplynulú sobotu pred zrakmi blízkej rodiny i prominentných hostí.

Hviezdou večera bola jednoznačne nevesta v šatách od Valentina s dlhým závojom a čipkou. Zahanbiť sa nenechal ani ženích v obleku od Diora a s diamantovou retiazkou značky Anita Ko, ktorú dostal od svojich svokrovcov. Verejnosť ich však tak ľahko neuvidí, keďže mladomanželia predali výhradné práva na fotky magazínu Vogue.

Plač pri príhovore

Emócie z obradu doľahli aj na legendárneho Davida Beckhama. Ikonický futbalista sa pri príhovore na počesť mladomanželov tak rozcítil, až mu do očí vhŕkli slzy. Údajne musel na moment prerušiť svoju reč pre hrču v krku, keď prítomným opisoval, ako veľmi vždy chcel chrániť svojho prvorodeného syna. „Povedal, že spal na nemocničnej podlahe pri dverách, pretože nechcel nikoho pustiť dnu,“ uviedol zdroj pre denník The Sun. Neopomenul ani nevestu Nicolu, ktorú srdečne privítal do rodiny. Po dojemnom príhovore nasledoval spoločný tanec mladomanželov na pieseň od Elvisa Presleyho.

Zavŕšením svadobného víkendu bol nedeľný obed v záhrade rezidencie Peltzovcov. Brooklyn s Nicolou sa naň dostavili vo veľkom štýle - autom značky Jaguar XK140 z roku 1954 v hodnote 460-tisíc eur. Model prerobený na elektrický pohon spoločnosťou Lunaz, v ktorej David Beckham vlastní desaťpercentný podiel, dostala dvojica práve od futbalistu. Pozornosť však nepútalo len auto, ale aj samotný pár. Paparazzom sa podarilo zachytiť Brooklyna s Nicolou, ktorá si zvolila biele minišaty. Nežná blondínka okúzlila svojho manžela natoľko, až si nedokázal pomôcť a držal ju za zadok.