Prípravy poňal po svojom! Brooklyn Beckham pred luxusnou svadbou: Zničený po ťažkej noci

Doľahli na nich prípravy svadobného dňa! Zhon a narastajúca nervozita sa na nastávajúcom manželskom páre podpísali inak. Kým nevesta Nicola Peltz (27) vyhľadávala kozmetické služby, ženích Brooklyn Beckham (23) trávil posledné dni ako slobodný muž v kruhu priateľov.

Rozlúčku so slobodou má už zrejme za sebou. Syn legendárneho futbalistu Davida Beckhama (46) Brooklyn sa do sídla rodičov svojej nastávajúcej vrátil už na prvý pohľad v zlom stave.

Fotografom sa totiž ženícha podarilo zachytiť práve vo chvíli, keď na golfovom vozíku spolu so svojimi priateľmi prichádzal do vily v Palm Beach. Značne spálený od slnka dokázal Brooklyn sotva udržať hlavu vzpriamene. Je teda zrejmé, že sa na ňom nepodpísal len stres z posledných dní, ale aj ťažká noc. Do formy sa musí vrátiť čo najskôr, keďže už dnes vlezie do chomúta spolu s Nicolou.

Najžiarivejšia hviezda dnešnej 3,6-miliónovej svadby sa so stresom vyrovnala celkom efektívne. Pred veľkým dňom sa dala rozmaznávať rukami šikovných odborníkov v luxusnom salóne krásy, kde si dopriala detoxikačnú masáž i ošetrenie pleti.