Šokujúce priznanie Britney Spears: Mám manžela! Takto to oznámila fanúšikom

Speváčka Britney Spearsová pozdravila svojich fanúšikov z dovolenky na Havaji. Najnovším oznamom však prekvapila svojich fanúšikov!

V poslednom príspevku na Instagrame neukazovala prsia, ako má posledné týždne vo zvyku, ale oznámila, že jej partner Sam Asghari je jej manželom a že sa o svadbe rozpráva v rezorte s cudzími ľuďmi. Slovo manžel zdôraznila s tým, že sa ironicky obula do svojej sestry Jamie Lynn Spearsovej.

„Verte mi, poznám dobre nádheru miesta, v ktorom sa nachádzam, veľmi si to tu vážim… takže som tu a fotím svojho MANŽELA!!! Musím to napísať veľkými písmenami, pretože to je spôsob, ktorý na Instagrame vždy používa moja sestra,“ napísala Britney s ironickým rýpnutím na adresu sestry Jamie Lynn.

„Avšak, je to naozaj oblažujúce byť v rezorte, kde nie sú žiadni paparazziovia... prvýkrát vo svojom živote… môžem vlastne byť to dievča, ktoré jančí a hovorí s druhými o tom, že sa vydala… pri večeri!“ zdôraznila speváčka, že sa druhýkrát vydala. Kedy a kde sobáš s 28-ročným Asgharim uzavrela, nijako nevysvetlila.

Britney je vydatá druhýkrát. S prvým manželom Kevinom Federlinom má synov Seana Prestona a Jaydena Jamesa. Chlapci boli v roku 2008, keď sa speváčka nervovo zrútila, zverení do výlučnej starostlivosti otca. Federlina si vzala v roku 2004, súd ich rozviedol o tri roky neskôr. V roku 2004 spontánne uzavrela manželstvo s Jasonom Alexanderom, ale v zákonnej lehote ho nechala anulovať, takže legálne je jej prvým manželom až Kevin Federline.