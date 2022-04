Na Willa Smitha sa to valí z každej strany: Ďalšie poníženie! Niečo také by predýchaval ťažko každý muž

Herec Will Smith sa na poslednom odovzdávaní Oscarov neukázal práve v najlepšom svetle.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Obhajoval totiž česť svojej manželky päsťami. Stálo ho to množstvo trestov a je dosť možné, že aj niekoľko filmových rolí, pretože producenti už s ním nechcú mať nič spoločné. Navyše ho čoskoro čaká ďalšie poníženie. Pred dvoma rokmi ho totiž manželka podvádzala s rapperom Augustom Alsinom.

Alsina spieva o pomere s Jadou, ktorý vraj trval rok a ktorý ona označila za milostné pletky, vo svojej novej piesni Shake the World. „August sa chystá vydať knihu, v ktorej bude detailne popisovať svoju milostnú avantúru s Jadou. Vždy zdôrazňoval, že mu Will dal súhlas spať s Jadou, čo však neskôr verejne popreli. August chce detailne popísať, čo robil s Jadou, bude tiež otvorene písať o tom, ako býval v domoch Smithovcov, keď bol Will preč a točil filmy,“ cituje denník The Sun.