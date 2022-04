Princezná Diana by Toma Cruisa za milenca nechcela: Na hollywoodskom hercovi jej prekážal tento detail!

Princezná Diana využila svoje postavenie na to, aby dostala svojich synov na nakrúcanie filmu Mission: Impossible, ktorý Tom Cruise tvoril v roku 1996 v Londýne.

Bolo to krátko po rozvode Diany a Charlesa, takže sa svet veľmi zaujímal o to, kto bude novým partnerom princeznej ľudských sŕdc. Diana pritom hneď vylúčila hollywoodskeho herca Cruisa. Bol pre ňu príliš malý. Prezradil to bývalý kráľovský šéfkuchár Darren McGrady, ktorý v Buckinghamskom paláci varil jedenásť rokov.

„Pamätám sa, ako princezná Diana brala svojich chlapcov na natáčanie Mission Impossible a stretla sa s Tomom Cruisom. William a Harry milovali tú pyrotechniku ​​tam. Ale princezná Diana? "Ten je ďalší mimo zoznamu, Darrene. Je príliš malý!" zaspomínal McGrady na Twitteri. Tom Cruise pred pár dňami usporiadal súkromnú premiéru pre princa Williama, jeho manželku Kate, jeho tetu grófku Sophiu a jeho sesternice princeznú Beatrice a princeznú Eugeniu. Hollywoodsky herec im premietol svoj nový film Top Gun: Maverick.