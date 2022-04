Slávny herec sa musel pre rolu zmeniť zo svalnáča na tučka: Fuj, fakt TOTO pravidelne pil?!

Herec Mark Wahlberg má pre filmovú úlohu za sebou výrazné a rýchle priberanie a chudnutie. Prijal ponuku zahrať si bývalého boxera a kresťanského pastora Stuarta Longa vo filme Otec Stu.

Počas natáčania sa musel zmeniť zo svalnatého športovca na tukom obaleného duchovného. Produkcia mu na to dala iba niekoľko týždňov. A Mark popíjal olivový olej, pretože vraj chcel pribrať „zdravo“.

„Mal som šesť týždňov na to, aby som pribral štrnásť kíl. Začal som so siedmimi tisícmi kilokalórií prvé dva týždne, potom som ďalšie štyri týždne prijímal jedenásť tisíc kilokalórií. Nič z toho nebolo zábavné, okrem prvého jedla, to bolo úžasné, pretože pred ním som nejedol nič. Ale po ňom som musel jesť, aj keď som bol sýty, zase a zase a zase, navyše v mojom veku to nie je už vôbec zdravé, pribrať toľko tuku za tak málo času. Nejedol som ale nič, čo by ste si mysleli, že som jedol,“ vyhlásil Mark s tým, že sa nepchal pizzou a zmrzlinou, ako sa ľudia domnievali.

„Snažil som sa to robiť zdravo. Jedol som tucet vajec a tucet kúskov slaniny, dve pečené zemiaky, veľký steak, dve misy bielej ryže a pohár olivového oleja denne. Prvé dva týždne boli bohaté na proteíny, druhé dva týždne na sacharidy. Posledné dva týždne samý škrob a sodík, aby som bol čo najnafúknutejší, takže to nebolo veľmi zábavné,“ dodal Wahlberg.

Po skončení natáčania začal ihneď pracovať na tom, aby zase schudol. Bolelo to oveľa viac, než si vedel predstaviť. „Dostať sa v mojom veku späť do formy bolo veľmi ťažké. Oveľa ťažšie ako si v tomto veku udržiavať kondíciu,“ priznal Mark.