Jedna zo slávnych sestier, Kourtney Kardashian (42), sa vydala za svojho snúbenca Travisa Barkera (46). Má to však háčik.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Svet v utorok obletela správa o tajnej svadbe Kourtney Kardashian a Travisa Barkera v Las Vegas. Portál TMZ.com prišiel so správou, že snúbenci sa vzali na obrade, kde dokonca spieval dvojník Elvisa Presleyho.

Nebola by to však Kardashianka, keby v tom nebol malý háčik. Podľa zistení portálu PageSix.com totiž svadba nebola platná. Dvojica ani nemá oficiálny sobášny list. „Mali obrad, ale na papieri to zatiaľ nie je legálne,“ prezradil portálu zdroj.