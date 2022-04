Vojvodkyňa Camilla odhalila svoje tajné túžby: Neuveríte, s kým by chcela povečerať!

Vojvodkyňa z Cornwallu a budúca britská kráľovná Camilla vymenovala päť postáv svetovej literatúry, s ktorými by rada povečerala a osobne hovorila.

. Ale k jednému stolu by prizvala napríklad aj Alžbetu Bennetovú z Pýchy a predsudku alebo pani Danversovú z románu Rebecca.

„Bolo by tam asi oveľa viac ľudí, ktorých by som chcela pozvať, ale myslím, že by to bola veľmi dobrá zmes,“ vyhlásila Camilla v rozhovore s Daisy Buchananovou po tom, čo vymenovala asi šesticu postáv známej svetovej literatúry.

Vojvodkyňa na začiatku prvého lockdownu založila online knižný klub Reading Room, kde odporúča knihy na čítanie. A na Instagrame túto iniciatívu sleduje už 130-tisíc ľudí vrátane herečky Judi Denchovej. „Myslím, že naučiť deti čítať si knihy je povinnosť rodičov, a naučiť ich to môžete tak, že im od útleho veku sami predčítate. Pretože nech ste akokoľvek mladí, vstrebávate príbehy. Čím viac príbehov vstrebáte, tým viac sa o ne budete zaujímať v budúcnosti. Myslím, že čítaním príbehov sa môžete dostať do veľmi mnohých odlišných svetov. Môžete sa dostať na miesta, o ktorých ste si mysleli, že sa tam nikdy nepozriete. Môžete sa dostať do rôznych krajín. Avšak nech sa veci javia akokoľvek zložito, môžete im uniknúť a dostať sa trochu do svojho sveta. Jednoducho sa zbavte všetkého, čo vás otravuje, a čítajte knihu. Myslím, že je to najlepšia terapia, ktorú môžete podstúpiť,“ myslí si Camilla.