Osud sa s hercom z filmu Vesničko má středisková nemazná: Leukémia a krach

Stanislava Aubrechta (55) si ľudia pamätajú najmä vďaka postave Jardu Páveka z kultového filmu Vesničko má středisková.

Z herca sa postupom času stal muzikálový producent a neskôr majiteľ reštaurácie a kuchár. Po krachu svojho podniku má v pláne vyrábať dizajnové veci. „Všetkým, čím som bol, som bol rád,“ povedal Aha! s úsmevom.

Kariéru výkonného producenta muzikálov mu prerušila zákerná diagnóza. „Ochorel som v čase, keď končil Ježiš (Jesus Christ Superstar, pozn. red.) a začínala Evita. Tú som prakticky už riadil zo septickej izby,“ zveril sa Aubrecht portálu. S leukémiou bojoval dva roky. „Bola to našťastie detská leukémia, takže bola rýchla,“ hovorí.

Po prekonaní choroby a rozvode sa rozhodol pre zmenu. S priateľkou investovali do vlastného podniku. Osud im neprial a po rozchode jej Stanislav reštauráciu prenechal. Pred siedmimi rokmi prebral žezlo po osobnej kuchárke Václava Havla a stal sa majiteľom reštaurácie U Čiriny. Sám v nej dokonca aj s radosťou varil. Všetko išlo výborne, no na kolená ho zrazila pandémia koronavírusu. "Covid ma zlikvidoval a nájom sa stále zvyšoval. Nešlo to ďalej,“ priznal smutne.