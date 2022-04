Stropnického syn rozvíril vody okolo rozvodu so Žilkovou: Rázna reakcia Hanychovej

Rozpad 18-ročného manželstva Veroniky Žilkovej a exministra zahraničia Martina Stropnického bol pre fanúšikov veľkým šokom. Ako reagujú na rozvod ich deti?

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Herečka má z predchádzajúcich vzťahov troch potomkov, Agátu Hanychovú, Cyrila Navrátila a Vincenta Navrátila. Stropnický je otcom Mateja, Anny a Františky. Manželia majú ešte spoločnú dcéru Kordulu (16).

Práve najstarší syn herca a politika rozvíril vody okolo rozvodu. „Tie rozchody trvali už nejaký čas. Boli také náznaky, že ten vzťah prechádza krízou, ale ja nemám právo to posudzovať,“ zveril sa pre TN.cz. Na jeho slová následne reagovala Agáta Hanychová. "Mamine deti majú mozog a vedia, že sa do toho pliesť nemajú,“ povedala rozhodne.

Krutú správu o blížiacom sa rozvode dostala Veronika od manžela e-mailom. "Ja som to nejak zverejnila, aj keď to samozrejme nebolo podľa toho, ako si to želal pán Stropnický, pretože on mi vlastne poradil vydanie tlačovej správy, tak tlačová správa - tú vydáva nejaký úrad," prehovorila na svojom Instagrame, kde vysvetlila fanúšikom svoj pohľad na celú chúlostivú vec. "On je ako veľvyslanec, tak mu všetci hovoria vaša excelencia...Tak ja som mu povedala, vaša excelencia, vy nepodávate výpoveď, vy odchádzate od rodiny a maloletej dcéry," citoval herečku český denník Blesk.