V prípade úmrtia Petra Kellnera († 56) vyplávali na povrch nové skutočnosti: Podnikateľ po páde vrtuľníka ešte žil

Česko i Slovensko 27. marca zasiahla v šokujúca správa o smrti najbohatšieho Česka Petra Kellnera. Nové informácie však tvrdia, že podnikateľ pád vrtuľníka vlani v marci prežil.

Fotogaléria 14 fotiek v galérii Upozornil na to aljašský spravodajský portál Anchorage Daily News, pri čom sa odkazuje na vyšetrovateľov. Nehoda sa stala v marci minulého roka a okrem Kellnera prišli o život ďalší štyria ľudia.

Prvotné informácie hovorili o tom, že miliardár a zakladateľ skupiny PFP Petr Kellner, spolu so sprievodcom Gregory Harmsom zahynul pri páde vrtuľníka na Aljaške. Teraz sa však zdá, že situácia po nehode sa odohrala inak. Podľa správy federálneho súdu Kellner s Harmsom samotný pád prežili. Zomreli až počas čakania na pomoc.

V súdnych dokumentoch sa však nespomína príčina smrti ani jedného z mužov a ani to, ako dlho po páde boli nažive. Preto teraz vo vzduchu visí otázka, či by sa ich šanca na prežitie zvýšila, ak by sa k miestu tragédie dostali záchranári skôr.

Stroj havaroval pri ľadovci Knik na Aljaške. Posádku tvorila skupina lyžiarov, no len snoubordistovi Davidovi Horváthovi sa podarilo prežiť. V osudný deň v troskách vrtuľníka zomrel sprievodca Sean McManamy, pilot Zachary Russell a francúzsky snowboardista žijúci v Česku Benjamin Larochaix.

Jediný preživší, Horváth, sa rozhodol firmu Solony Helicopters zažalovať. Ide o firmu, ktorá vrtuľník prevádzkovala a Horváth ich obviňuje z toho, že na haváriu reagovali neskoro. Tvrdí, že od posledného obdržaného signálu od helikoptéry a upozornenia záchranárov prešlo neuveriteľných 2,5 hodiny. Okrem traumy, ktorú mu tragédia spôsobila, si snoubordista prechádzal mukami. Kvôli dlhému čakaniu na záchranu prišiel o všetky prsty na ľavej ruke a o niekoľko prstov na pravej ruke.

Na spoločnosť sa to valí z každej strany. Žalobu spísala i partnerka Harmsa, ktorý kvôli nehode prišiel o život. V obžalobe sa píše, že pilot, ktorý stroj riadil nemal na takéto lety dostatočné skúseností. Dopĺňa, že firma nemala stroj pod dohľadom tak, ako ho mala mať a neskoro reagovala na jeho zmiznutie.

Solony Helicopters, ktorá čelí vlne kritike sa k situácii nevyjadrila. Spoločnosť tvrdí, že situáciu nemôže komentovať, kvôli prebiehajúcim súdnym sporom.