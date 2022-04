Ďalšia rana pre šoubiznis: Jim Carrey vešia herectvo na klinec, drsne skritizoval Hollywood!

Jim Carrey za svoju kariéru stvárnil stovky divákmi milovaných postáv. Čas plynie rýchlo a možno sa to nezdá, ale skúsený umelec vo filmovom priemysle pôsobí už viac ako 40 rokov. Legendárny herec mnohých tvári však priznal to, čo fanúšikovia z jeho úst nechceli nikdy počuť. Počas interview pre Access Hollywood priznal, že seriózne rozmýšľa nad dôchodkom a berie si pauzu.

Jim Carrey v rozhovore propagoval svoj ďalší film, Ježko Sonic 2. Počas rozhovoru moderátorka Kit Hoover spomenula, že extrovertná hudobníčka Dolly Parton chce, aby Jim hral v jej životopisnom filme. Blonďatá Dolly si želá, aby Jim stvárnil jej hudobného partnera Portera Wagonera.

Jim po tejto poznámke zostal mierne zaskočený. Povedal, že o tejto požiadavke nepočul a len tak mimochodom spomenul, že odchádza do dôchodku. Moderátorka sa neubránila prekvapenému výrazu na tvári. Priznanie o konci kariéry herca, ktorý je neodmysliteľnou súčasťou Hollywoodu nečakala. Nevedela či herec žartuje alebo to myslí vážne. “Áno, pravdepodobne,” potvrdil Jim svoje šokujúce vyjadrenie. Ceny Grammy: Bruno Mars dokázal, čo pred ním len jeden umelec, Batiste sa postaral o najväčšie prekvapenie

Zdá sa, že Jim by ešte mohol byť na vážkach. “Keď mi však anjeli prinesú scenár napísaný zlatým písmom, a bude sa zdať, že to je niečo dôležité, čo musia diváci vidieť, budem pokračovať. Ale dávam si pauzu,” opisuje herec svoje plány. “Milujem svoj tichý, pokojný život, rád maľujem a zbožňujem svoj duchovný život. Mám pocit, že toto vám asi nikdy nepovie žiadna iná celebrita, ale mám toho dosť. Urobil som toho dosť,” neprestáva hviezda prekvapovať.

Jim niekoľkokrát zopakoval, že facka, ktorú Will Smith uštedril moderátorovi Oscarov, Chrisovi Rockovi, ho znechutila. Nepáčila sa mu ani reakcia publika, ktoré Willa za čin pochválilo. “Mal som pocit, že Hollywood je bez chrbtovej kosti,” otvorene povedal Jim. Chrisovi odkázal, že ak by bol na jeho mieste, agresívneho Willa by zažaloval.