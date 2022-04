Ceny Grammy: Bruno Mars dokázal, čo pred ním len jeden umelec, Batiste sa postaral o najväčšie prekvapenie

Piesňou roku bola pri odovzdávaní hudobných cien Grammy vyhlásená skladba Leave the Door Open skupiny Silk Sonic.

Rovnaká skupina získala aj ocenenie za nahrávku roka. Hlavnú cenu za album roka získal tridsaťpäťročný afro-americký pianista Jon Batiste, ktorý album We Are koncipoval ako poctu svojmu rodnému mestu New Orleans.

Fotogaléria 13 fotiek v galérii

Skupina Silk Sonic vznikla ako „retro projekt“ okolo dua spevákov Bruna Marsa a Andersona.Paaka. Mars počas svojej predchádzajúcej hudobnej dráhy získal už jedenásť cien Grammy, pripomenula agentúra AFP a dodala, že ešte pred galavečerom v Las Vegas skupina Silk Sonic získala dve iné ceny v kategórii Rhythm and Blues.

Cena za nahrávku roka stavia Marsa do historickej spoločnosti: iba Mars a Paul Simon si doteraz ako jediní dokázali túto cenu odniesť domov trikrát, poznamenala agentúra AP. "Naozaj sa snažíme zo všetkých síl zostať pokorní, ale v hudobnom priemysle sa tomu hovorí, že sme (so všetkými) čisto pozametali," žartoval Paak a dodal, že "pitie je dnes večer na Silk Sonic".

Tridsaťpäťročný Američan mnohých talentov Jon Batiste šiel do súboja o Grammy s 11 nomináciami, čím sa tento doteraz skôr menej známy umelec stal najväčším prekvapením tohtoročných nominácií, keď predstihol svetové hviezdy, ako je Justin Bieber (osem nominácií), Lady Gaga či Ta.

O cenu v hlavnej kategórii - album roka - sa Batiste stretol s Justinom Bieberom (Justice), Billie Eilish (Happier Than Ever), Dojou Cat (Planet Her), H.E.R. (Back Of My Mind), Kanye Westom (Donda), Tonym Bennettom a Lady Gaga, Oliviou Rodrigovou (Sour), Taylor Swiftovou (Evermore) a rapperom Lil Nas X (Montero). Klanie dopadlo triumfom pre stúpajúcu hviezdu zatiaľ skromného ohlasu, poznamenala AFP.