Syn princa Harryho a Meghan Markle chodí do škôlky s kolibríkmi: Malý Archie pestuje zeleninu!

Väčšina z nás si pamätá narodenie prvého syna princa Harryho, akoby to bolo včera. Bolo to však o niečo dávnejšie, malý Archie už od januára chodí do škôlky a jeho mamina sa venuje mladšej dcérke Lilibeth. Rodičia po vzdaní sa kráľovských povinností neprekvapivo vybrali potomkovi vzdelanie v kalifornskom štýle.

Harry a Meghan si v rozhovore s Oprah kusli do jazyka: Kto je rasista z kráľovskej rodiny?! Škôlka má veľmi malé triedy a atmosféra je veľmi rodinná. Deti sa v nej učia napríklad o životnom prostredí, emocionálnej gramotnosti alebo o tom, ako byť láskavý. Tieto výnimočnosti sú však doplnené aj tradičnejšími predmetmi, ako sú hudba a tanec. Škôlka má záhrady s kolibríkmi, ovocnými stromami, rastlinami, motýľmi či včelami a drobci tam napríklad pestujú a zberajú zeleninu. Fotogaléria 4 fotiek v galérii „Archieho často vozí aj vyzdvihuje Harry. Zdá sa, že je naozaj dobrý otec. On aj Meghan sa tu vždy objavujú bez väčšieho rozruchu a za to sú ostatní rodičia veľmi radi. Nikto tu nerobí výnimky. Aj pre ostatné deti je Archie iba jedným z nich. Oni vlastne ani netušia, že sú jeho rodičia členmi kráľovskej rodiny. Ich by to zaujímalo iba vtedy, keby bola Meghan jednou z princezien od Disneyho, inak nie,“ povedal jeden z rodičov Archieho spolužiakov pre The Mirror.