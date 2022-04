Princezná Charlotte sa objavila na verejnosti a hneď si všetkých získala: Jej spontánna reakcia vás dostane!

Ako uvádza portál People, na bohoslužbu vo Westminsterskom opátstve, ktorá bola slúžená za zosnulého princa Philipa, viedli princeznú Charlotte a princa Georgea za ruky ich rodičia vojvodkyňa Kate a princ William. Na bohoslužbe sa zúčastnila aj kráľovná Alžbeta a tiež ďalší členovia kráľovskej rodiny.

Po príchode William a Kate priviedli svoje deti, aby pozdravili členov duchovenstva. Keď sa Charlotte stretla s arcibiskupom z Canterbury, Justinom Welbym, sklonil sa, aby sa s ňou porozprával tvárou v tvár a ona sa naňho široko usmiala. Po zvítaní sa s duchovnými sa rodina posadila na svoje miesta za kráľovnou.

Bohoslužba sa z opátstva vysielala naživo. Keď však 6-ročná princezná Charlotte zazrela samú seba na obrazovke, okamžite spozornela. Na moment akoby poskočila na sedadle a potom sa rozkošne zaškerila. No nie je zlatá?

The look when you see yourself on TV. #PrincePhilip



(No copyright breach intended. Copyright BBC Television) pic.twitter.com/9Jsx0gT7Kp