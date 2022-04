Nablýskaný večer v Plzni! Česi udeľovali prestížne hudobné ceny: Toto sú mená víťazov

V hudobnej ankete Žebřík uspeli Marek Ztracený, Ewa Farna, rapper Marpo a skupina Mig 21. Výsledky hlasovania fanúšikov boli v piatok večer vyhlásené v plzenskom areáli DEPO2015.

Ztracený obhájil svoje minuloročné prvenstvo v kategórii spevákov a jeho Tour de léto uspelo ako najlepšia akcia roka 2021. Rapper Otakar Petřina vystupujúci pod menom Marpo zvíťazil s piesňou Bad Man v kategóriách skladba a videoklip. Medzi skupinami získala najviac hlasov kapela Mig 21, ktorá sama seba označuje ako „chlapčenská, tanečná, spevácka a striptérska skupina z Prahy 5 – Smíchova“. Ich aktuálny album Džus noci skončil medzi albumami druhý.

Ako najlepší album poslucháči vybrali nahrávku Dýchej speváka Davida Stypku. Jedenásť autorských skladieb pesničkára, ktorý vlani 10. januára podľahol vo veku 41 rokov dlhodobej choroby, na ňom dokončili spevákovi spoluhráči zo skupiny Bandjeez. Stypka medzi spevákmi v tohtoročnej ankete obsadil tretie miesto.

Víťazná speváčka Ewa Farna má vďaka úspešnému albumu Umami, ktoré hlasy v Žebříku dostali na tretie miesto, aj štyri nominácie na hudobné ceny Anděl. Ich výsledky budú vyhlásené 27. apríla v Prahe. Objavom roka sa stala skupina Bert & Friends, nedávny víťaz cien hudobnej kritiky Apollo 2021 v kategórii Inovácia v hudbe.

V kategórii filmov dostala najviac diváckych hlasov športová dráma Zátopek režiséra Davida Ondříčka, ktorá na začiatku marca premenila osem z trinástich nominácií na cenu Český lev.

Pri päťhodinovom hudobnom maratóne v piatok v Plzni sošku od výtvarníka Václava Česáka dostalo takmer 30 držiteľov. Program moderovaný Markom Taclíkom a Žofiou Dárbujánovou ponúkol vystúpenie Xaviera Baumaxa a kapiel Pražský výběr a Mig 21. Pražský výběr, pre ktorý to bol prvý tohtoročný koncert, tiež prevzal ocenenie organizujúceho magazínu iReport.

Cenu in memoriam usporiadatelia tohtoročného Žebříka venovali vlani zosnulému slovenskému spevákovi a skladateľovi Miroslavovi Žbirkovi. „Bol to nepochybne jeden z najemotívnejších večerov – nielen vďaka možnosti stretnúť sa po dlhšej dobe a aspoň na chvíľu trochu zabudnúť na túto nepokojnú dobu, ale aj preto, že s nami na oslavách tridsať rokov svojim spôsobom boli aj Meky Žbirka alebo David Stypka. Ďakujem všetkým, ktorí sa o to zaslúžili," povedal na vyhlásenie cien Žebřík ich riaditeľ Jarda Hudec. Kompletné výsledky sa nachádzajú na stránkach ankety.