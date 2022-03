Smutná správa! Zomrel spevák skupiny The Wanted († 33): Manželka aj členovia kapely sú zdrvení

Vo veku 33 rokov zomrel v stredu Tom Parker, spevák britsko-írskej chlapčenskej skupiny The Wanted.

Informovala o tom agentúra AP, ktorá pripomína, že Parker mal mozgový nádor, ktorý nešlo operovať. Podľa vyhlásenia skupiny a jeho manželky zomrel obklopený rodinou a kamarátmi z kapely.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

„S najboľavejším srdcom potvrdzujeme, že Tom zomrel pokojne počas dnešného dňa, jeho milovaná rodina bola po jeho boku. Naše srdcia sú zlomené. Tom bol stredom nášho sveta a zatiaľ si nevieme predstaviť život bez jeho nákazlivého smiechu a energickej prítomnosti. Sme úprimne vďační za prílev lásky a podpory a priania, aby sme všetci jednotne zaručili, že bude Tomovo svetlo ďalej žiariť pre jeho nádherné deti. Ďakujem všetkým, ktorí nás počas liečby podporovali. Bojoval do poslednej chvíle,“ oznámila Tomova manželka Kelsey.

Členovia skupiny uviedli, že sú zdrvení tragickou a predčasnou smrťou Parkera, ktorému bol nádor zistený v októbri 2020. "Bol naším bratom, slová nemôžu vyjadriť smútok, ktorý cítime. Stále a navždy v našich srdciach," napísali na adresu speváka, ktorý po sebe zanechal okrem manželky dve deti.

Skupina The Wanted sa dala dohromady v roku 2009 av hitparádach bodovala napríklad so skladbou All Time Low a Glad You Came. V roku 2014 sa kapela rozpadla, ale v septembri 2021 sa znova zišla na koncert v Londýne na podporu organizácií proti rakovine. Vlani vydala album so svojimi najväčšími hitmi.