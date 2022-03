Will Smith sa ospravedlnil za facku Chrisovi Rockovi: Bude musieť vrátiť Oscara?

Oscarová facka, ktorú Will Smith (53) vylepil komikovi Chrisovi Rockovi (57) za vtip o vzhľade manželky Jady Pinkett-Smith (50), obletela svet.

Po vychladnutí sa zahanbený herec svojmu nepriateľovi ospravedlnil. Či to postačí Akadémii, aby mu nevzali jeho prvého Oscara, je otázne. Musí zjesť, čo si sám nadrobil. „Moje správanie na včerajšom udeľovaní Oscarov bolo neprijateľné a neospravedlniteľné. Vtipy na môj účet patria k práci, ale vtip o zdravotnom stave Jady bol na mňa príliš a reagoval som emotívne. Chris, rád by som sa ti verejne ospravedlnil. Prehnal som to a urobil som chybu,“ uviedol Will.

Zároveň dodal, že sa cíti trápne za svoj čin, ktorý je v rozpore s tým, akým mužom chce byť. Ospravedlnenie opäť venoval i Akadémii. Tá totiž krátko predtým oznámila, že udalosť začala oficiálne prešetrovať. Ak sa filmová komisia dohodne, Smith môže prísť o svoju sošku pre najlepšieho herca za postavu Richarda Williamsa vo filme Kráľ Richard.