Pôjde Will Smith za útok na pódiu pred súd? Prominentného herca môže zažalovať moderátor aj Akadémia!

Oplatilo sa Willovi Smithovi prefackať komika za nemiestny vtip? Chris Rock, moderátor pompézneho oscarového večera, by mohol žalovať Willa Smitha a The Academy Awards za poníženie a prípadné zranenia.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Zabávač a komik Chris Rock počas živého vysielania Oscarov vo svojom príhovore utrúsil nemiestny vtip, mierený na krásnu manželku herca Willa Smitha. Jada Pinkett Smith trpí alopéciou, chorobou, kvôli ktorej herečka prišla o korunu krásy, o vlasy.Chris od Willa obdržal poriadne zaucho.

Hoci komik odmietol vzniesť obvinenie, Will Smith môže mať ešte poriadne problémy. „Moderátor by mohol Willa žalovať za verejné poníženie a hanbu. Mohol by povedať, že útok poškodil jeho sebavedomie a kariéru. Namiesto súdneho konania by Smith pravdepodobne uhradili nejakú sumu peňazí,” povedal právnik Adam Michael Sacks pre The Sun.

Tam to však nekončí, podľa právnika by si mohla zavariť aj Akadémia: „Chris by mohol dokonca žalovať Akadémiu. Môže povedať, že mu neposkytli náležitú bezpečnosť. Ako účinkujúci na pódiu by mohol tvrdiť, že mal byť chránený." Komik má dva roky na rozhodnutie, či na Willa za útok na pódiu podá žalobu.

Ak by sa predsa len zahanbený moderátor rozhodol zakopať vojnovú sekeru a kolegu nezažalovať, Willa na súd môže pohnať samotná Akadémia. Právnik vysvetlil: „Aj keď proti nemu Akadémia nevedie trestné konanie, môžu ho žalovať na občianskom súde. Mohli by tvrdiť, že poškodil ich produkciu a hodnotu ich šou kvôli násiliu. Ale museli by preukázať škodu. Musela by to byť finančná strata. Napríklad by svojim správaním zmenšil ich výnos, alebo by celebrity sa obávali, že budúci rok by museli udalosť opustiť, kvôli nedostatočnej bezpečnosti.“

Právnik dodáva, že Akadémia má rovnako ako Chris, dva roky na to aby si situáciu poriadne premysleli. To, že po večere nepadli žiadne obvinenia potvrdilo aj policajné oddelenie v Los Angeles: “Zúčastnená osoba odmietla podať policajnú správu.” Ale všetko sa zatiaľ zdá byť v poriadku. Rapper Diddy povedal, že herci si potýčku doriešili na afterparty po Oscaroch.