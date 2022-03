Will Smith vyfackal moderátora v priamom prenose: Mal ho v zuboch už dlhšie! Herca sa zastali známe tváre

Dnes už celý svet vie, že Will Smith (53) je oscarovým hercom. V 94-ročnej histórii udeľovania cien Akadémie si však ešte nikto pred ním neprevzal Oscara za najlepšieho herca po tom, čo by jednu vylepil moderátorovi večera. Až teraz Smith!

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Svoju prvú zlatú sošku si bude pamätať do konca života.Moderátor a komik Chris Rock (57) si však predtým vzal na paškál jeho manželku Jadu Pinkett-Smith (50).

„Jada, G.I. Jane 2, neviem sa dočkať, kedy to uvidím,“ vystrelil si z nej Rock. Narážal tým na Demi Moore, ktorá si v tom filme oholila svoje vlasy. Šlo však o nevhodný žart, keď­že Willova žena trpí alopéciou, teda ochorením spôsobujúcim vypadávanie vlasov. Kým Jada prevrátila očami, Will konal a Rockovi vlepil poriadnu facku. Hostia v Dolby Theatre si prv mysleli, že ide o vtip, no Willova spŕška nadávok ich uviedla na pravú koľaj: „Neber si meno mojej ženy do svojej sprostej huby.“ Nešlo o jednorazový skrat. Facka bola vyvrcholením šesťročného sporu medzi hercom a komikom, ktorý si od roku 2016 uťahoval z Jady či ich otvoreného manželského života.

Láskou zaslepený

Za svoj skrat sa Will ospravedlnil filmovej akadémii i nominovaným hercom pri prevzatí svojej ceny, no nie Rockovi. „Vyzerám ako šialený otec, presne ako hovorili o Richardovi Williamsovi. No láska vás prinúti robiť šialené veci. Dúfam, že ma Akadémia znovu pozve,“ uzavrel svoju reč dojatý Smith.

Verejne sa ho zastali jeho syn Jaden, Serena Williams či herečka Mia Farrow, podľa ktorej Chris Rock takto vtipkuje vždy a toto bolo slabé aj naňho. Viacerí sú však toho názoru, že takýto prejav nie je v poriadku. „Akadémia netoleruje násilie v akejkoľvek forme,“ napísal na sociálnej sieti organizátor podujatia. Objavili sa aj výzvy na to, aby Smithovi sošku odobrali.