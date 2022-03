Na Oscaroch bolo veselo aj v minulosti: Toto sú najväčšie škandály z prestížnej udalosti za posledné desaťročia!

Prečítajte si výber kontroverzných situácií pri udeľovaní Oscarov.

V roku 1973 vyhral Marlon Branno Oscara za výkon v Kmotrovi. Herec sa ale rozhodol bojkotovať ceremoniál, počas ktorého mal ocenenie prevziať, a namiesto seba na pódium poslal indiánsku aktivistku a herečku z kmeňa Apačov Máriu Louisu Cruzovú.

1974

V roku 1974 uvádzal moderátor a herec David Niven na pódiu Elizabeth Taylorovú, aby odovzdala Oscara za najlepší film, keď po pódiu priamo za jeho chrbtom prebehol nahý muž. Bolo to Robert Opel, fotograf publikácie The Advocate zamerané na komunitu gayov, lesbičiek, transsexuálov a bisexuálov. Niven to vzápätí komentoval: "Nie je to fascinujúce, keď sa muž dočká v živote smiechu len vo chvíli, keď sa vyzlečie a ukáže, kde sa mu čoho nedostáva?"

1989

V roku 1989 zahájil Rob Lowe ceremóniu falošným spevom a nie príliš ladným tancom po boku neznámej herečky v kostýme Snehulienky. Nielen že sa toto vystúpenie podľa denníka The New York Times "zapísalo do análov najväčšej hanby Oscarov", ale nadšené nebolo ani štúdio Disney, ktoré Akadémiu žalovalo za porušenie autorských práv.

2000

Na červený koberec so sebou po prvýkrát nominovaná Angelina Jolie priviedla svojho brata Jamieho Havena. A všetky šokovali, keď si vymenili intímny bozk na pery. Keď potom získala sošku za rolu vo filme Narušenie, v ďakovnej reči začala hovoriť o tom, ako veľmi svojho brata miluje. Ihneď sa začali šíriť klebety, ktoré ale čoskoro spľasli.

2012

O rozruch sa postaral komik Sacha Baron Cohen. Na tradičnú promenádu ​​hviezd po červenom koberci pred ceremoniálom prišiel ako blízkovýchodný vodca Aladin, ktorého stvárnil vo filme Diktátor. V ruke pritom držal zlatú urnu s portrétom zosnulého severokórejského diktátora Kim Čong-ila. Cohen podotkol, že ešte donedávna neobmedzenému vládcovi KĽDR plní celoživotné prianie pozrieť sa na odovzdávanie Oscarov a že jeho popol chce rozprášiť na poprsie herečky Halle Berryovej. Čoskoro ale obsah urny "omylom" vyklopil na moderátora Ryana Strestať, ktorý na červenom koberci spovedal hviezdy.

2013

- Pri Oscaroch v roku 2013 získala Jennifer Lawrenceová svoje prvé víťazstvo v kategórii najlepšia herečka za film Terapia láskou. Vo svojich bielych - a značne širokých - šatách od Diora ale zakopla v polovici schodov cestou na javisko. A s vtipom sebe vlastným oznámila tlieskajúcemu publiku: "Vy stojíte len preto, že sa cítite mizerne, pretože som spadla."

- O značne trápny okamih sa postaral v roku 2013 moderátor Seth MacFarlane, ktorého celý výkon zožal desivú kritiku z Hollywoodu aj od divákov a denník The New Yorker ho označil za "nepriateľskú, hnusnú, sexistickú noc". MacFarlane zahájil ceremóniu piesní "We Saw Your Boobs" (videli sme tvoje prsia) o herečkách v publiku, ktoré sa vo filme ukázali "hore bez". Do jednej škatuľky pritom hodil aj vážené herečky oceňovaných dramatických filmov, z ktorých niektoré obsahovali scény znásilnenia.

2016

Odovzdávanie Oscarov v roku 2016 sa nieslo v znamení pôvodne hashtagu #OscarsSoWhite, z ktorého sa postupne stalo celospoločenské hnutie protestujúce proti tomu, že medzi 20 nominovanými hercami v hlavných a vedľajších rolách figurujú už druhý rok po sebe výhradne belosi. Niektorí černošskí umelci, ako režisér Spike Lee, herec Will Smith či jeho manželka a herečka Jada Pinkettová Smithová, po zverejnení nominácií dokonca oznámili, že sa vyhlasovania na protest nezúčastnia.

2017

- Slávnostné vyhlásenie výsledkov 89. ročníka cien americkej filmovej akadémie poznamenala neuveriteľná chyba, kedy bol ako víťazný film vyhlásený muzikál La La Land - a keď potom zaznela ďakovná reč, zistilo sa, že je to omyl a že skutočným víťazom je film Moonlight.

- Jednou z mála politických kontroverzií večera sa tak stala neúčasť iránskeho režiséra Asghara Farhádího, ktorého snímka Klient vyhrala v kategórii najlepší neanglicky hovorený film. Farhádí, ktorý vyhral Oscara už v roku 2012 za Rozvod Nadera a Simin, ceremóniu bojkotoval kvôli Trumpovmu dekrétu o zákaze vstupu občanov siedmich prevažne moslimských krajín do USA.

2022

Pri odovzdávaní Oscarov americký herec Will Smith, ktorý získal cenu pre najlepšieho herca, vstal zo svojho miesta v sále a na pódiu udrel do tváre moderátora a komika Chrisa Rocka. Reagoval tak na vtip o oholenej hlave svojej manželky Jady Pinkettovej-Smithovej, ktorá je chorá. Za svoje konanie sa neskôr opakovane ospravedlnil. Usporiadateľ Oscarov na twitteri napísal, že "neschvaľuje akúkoľvek formu násilia".