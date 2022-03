Koniec najkrajšieho páru Brzobohatého a Kuchařovej: Expresný rozvod bez nich

Zazvonil zvonec a rozprávkovému manželstvu je koniec. Vzťah modelky Taťány Kuchařovej (34) a hudobníka Ondreja Gregora Brzobohatého (39) bol v ohrození hneď po tom, čo bol hudobník načapaný s milenkou Zuzanou Pilnou (30).

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Najkrajšia žena sveta z roku 2006 bola z celej situácie natoľko znechutená, že okamžite podala žiadosť o rozvod. Manželia sú rozvedení a Kuchařová robí ďalšie kroky.

Najkrajšej žene sveta z roku 2006 by ani v najhoršom sne nenapadlo, že jej milovaný manžel Ondrej si za ňu nájde náhradu. Po tomto zistení modelka neváhala ani minútu a podala žiadosť o rozvod. Netrvalo dlho a blondínka priznala „radostnú novinu“. „Prebiehajú ešte nejaké rozvodové veci, ale už sme oficiálne rozvedení. Mala som dve možnosti, buď sa z toho zložiť, alebo ísť ďalej,“ prezradila čerstvo rozvedená modelka denníku Aha!. Kto by však čakal dlhé rozvodové ťahanice, ten by sa mýlil. Všetko prebehlo expresne rýchlo.

Manželia sa dokonca na rozvodovom súde ani nestretli. „Nejde to, nechcem. Vôbec nemyslím na to, že by sme sa stretli a naozaj bude lepšie, keď nie,“ priznala Kuchařová. Na súd tak neprišiel ani jeden z nich a všetko prebehlo veľmi rýchlo. Blondínka neváhala a podnikla aj ďalšie kroky. Hneď po rozvode sa vrátila k svojmu dievčenskému priezvisku, aby ju s jej exmanželom už nič nespájalo. Zdá sa totiž, že je pre ňu už len desivou spomienkou, o čom svedčia aj slová na jeho adresu.

„Absolútne som to nečakala. Do poslednej chvíle patologické klamstvá. To na tom bolo šokujúce, že po ôsmich rokoch, keď niekomu veríš, niekoho miluješ aj s jeho tienistými stránkami, zrazu príde takýto zlom,“ priznala Kuchařová pre FTV Prima. Po ťažkom životnom období musela dokonca modelka vyhľadať odbornú pomoc. „Môj terapeut mi odporučil robiť veci, ktoré som nikdy predtým nerobila,“ zverila sa na sociálnej sieti fanúšikom najkrajšia žena sveta.

Ľahké to však asi nebolo ani pre Ondreja. Ten si ubolenú dušu liečil pravdepodobne v náručí novej známosti, ale verný zostal aj hudbe. „Hudba je geniálny terapeut, som presvedčený, že má liečivú moc. Musím povedať, že ma hudba dostala z mnohých ťažkých životných situácií, v ktorých som bol. Keď som sa cítil oslabený, tak mi hudba veľmi pomohla,“ prezradil v českej relácii Blízke stretnutia.

Našiel si za ňu náhradu

Hudobník bol v decembri minulého roka prichytený v spoločnosti tanečnice z divadla Karlín Zuzany Pilnej. S Kuchařovou síce pár netvorili už od leta minulého roka, avšak tá bola zo správania svojho vtedy ešte manžela poriadne v šoku. „Nech sa k tomu vyjadrí môj manžel,“ povedala vtedy pre idnes.cz Miss World. Brzobohatý rozpad vzťahu následne potvrdil. „Každý máme už vlastné životy,“ povedal vtedy hudobník.