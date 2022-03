Odovzdávanie Oscarov: Všetky oči na Willa Smitha!

O polnoci nášho času sa začal najväčší filmový večer sezóny. Na 94. ročníku odovzdávanie cien Akadémie sa najviac čakalo na to, či si konečne sošku Oscara odnesie aj Will Smith (53).

Kým pred pár rokmi bol takýmto čakateľom na Oscara Leonardo DiCaprio (47), teraz jeho úlohu prevzal Will Smith. Napriek 30 rokom kariéry si totiž na Oscara ešte nesiahol. Nominovaný bo dvakrát, do tretice sa o ocenenie usiloval s rolou otca tenisových hviezd Sereny a Venus Williamsových v snímke Kráľ Richard.

Keď tieto riadky čítate, je už jasné, či sa mu podarilo tretiu nomináciu premeniť alebo nie – no v čase uzávierky to ešte známe nebolo. Ďalšou očakávanou udalosťou tohtoročných Oscarov bolo, či sa prvýkrát podarí uspieť filmu, ktorý nešiel do kín, ale vysielali ho streamovacie služby. O sošku za najlepší film totiž súperili aj filmy Sila psa z Netflixu a Coda zo služby Apple.