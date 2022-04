Hľadá sa nový majiteľ luxusnej vily so 7 spálňami a 10 kúpeľňami: Nazrite do súkromia Reese Witherspoon

Prešli len dva roky, odkedy sa herečka Reese Witherspoon (46) a jej manžel Jim Toth (51) usadili na rozľahlom súkromnom pozemku v losangeleskej štvrti Brentwood.

Vila so 7 spálňami a s 10 kúpeľňami za ten čas prešla značnou rekonštrukciou. To sa odrazilo aj na cene. Celebritný pár by dom v anglickom vidieckom štýle chcel predať za 25 miliónov dolárov, čo je podstatný skok oproti 15,9 mil. dolárov, ktoré zaň zaplatili v roku 2020.

Potenciálnemu záujemcovi môže padnúť do oka nová mramorová podlaha vo vstupnej hale alebo priestranná kuchyňa s nadštandardnými spotrebičmi, ktorá taktiež dostala nový šat. Na poschodí je samostatné krídlo majiteľov s luxusnými kúpeľňami a dvomi šatníkmi v štýle butiku. Celá nehnuteľnosť je riadená špičkovým systémom inteligentnej domácnosti a predáva sa s najmodernejším zabezpečením. K domu prislúcha aj obrovský pozemok s veľkosťou 3,1 hektára. Vonku nechýba veľký bazén, vírivka, bar ani gril.