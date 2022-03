Belohorcová s mužom môžu búchať šampanské: Neuveríte, za aké peniaze predali luxusnú vilu!

S Miami ich už spájajú len spomienky! Zuzana Belohorcová (46) s rodinou sa už viac ako rok vyhrieva v Španielsku. Z Miami doslova utiekli počas zúriacej korony, ktorá zhoršila nielen bezpečnosť na Floride, ale zruinovala aj ich biznis.

Manželia totiž vlastnili penzión, ktorý sa rozhodli pod ťarchou koronovej situácie predať. To sa im však rok a pol nedarilo a dokonca museli ísť s cenou dole. Ako sa však Novému Času podarilo zistiť, na liste vlastníctva nehnuteľnosti už nie sú mená Belohorcovej a Hájeka. Dom strelili za 2,2 milióna eur, čím si na svoje konto pripísali krásny čistý zisk. Na Tenerife, v novej prepychovej vile, tak búchalo jedno šampanské za druhým.

Belohorcová s manželom Hájekom sa na Miami presťahovali v roku 2010 a vyrastali tu aj ich dcérka Salma (12) a syn Nevio (8). Po niekoľkých sťahovaniach nakoniec stavili v roku 2019 na penzión na South Beach, ktorý prenajímali Slovákom a Čechom. Napriek tomu, že biznis im zo začiatku išiel ako hodinky, ich plány nakoniec prekazil koronavírus a oni zostali bez jediného hosťa. Blondínka aj s manželom teda hľadali náhradné riešenie.

Najprv chceli dom prerobiť a presťahovať sa doň, no potom spravili drastický krok. Rozhodli sa totiž zmeniť nielen adresu, ale aj kontinent. Ich kroky viedli do Španielska a zakotvili na Tenerife, kde si zadovážili vilu na pláži za státisíce eur. Na slnkom zaliate Miami už len spomínali a jediné, čo ich s bývalým bydliskom spájalo, bol dom, ktorý nevedeli dlho predať. Podľa informácií Nového Času sa im to však konečne podarilo a dnes si Zuzana a Vlasta namastili vrecká o poriadny balík peňazí.

Aj keď si dom na lukratívnej adrese nevedel dlho nájsť nového majiteľa a dokonca znížili aj cenu, nakoniec sa im podaril husársky kúsok, čo denníku priznala aj Zuzana. „Áno, pred pár dňami sme ho predali za 2 226 000 eur a sme radi, že skoro po vyše roku sa to podarilo. Pretože poplatky boli vysoké. Každý, kto žije v Amerike, vie, koľko ročne stoja mesačné poplatky a dane za rodinný dom na South Beach, ktorý neužívate,“ vysvetlila Novému Času Belohorcová, pričom rodina na jeho predaji rozhodne neprerobila. Jeho kúpna cena totiž bola niečo málo vyše 900-tisíc eur, čo znamená, že na ich bankovom účte sa objavil zisk viac ako 1,3 milióna eur. Nie je teda divu, že je šťastná a bremena sa zbavili. „Mali sme tam také útočisko, ale tým, že sme ho predali, sa tam budeme vracať už len ako bežní turisti,“ dodala rozcítená Zuzana.

V novom sa im darí

Tá dnes spokojne nažíva na španielskom Tenerife, kde si pochvaľuje prostredie aj prácu. Dvojica totiž stavila na obchod s nehnuteľnosťami. „Žijeme teraz inú kapitolu. Sme šťastní tu, na Tenerife, a sme radi, že sa aj deti udomácnili a biznis sa perfektne rozbehol,“ prezradila Novému Času plavovláska, ktorá však rozhodne nemieni sedieť na zadku. Bývanie totiž stále nemajú úplne podľa svojich predstáv. „Ideme pracovať na zveľaďovaní tohto nášho hniezdočka a postupne si to prerobíme na ten náš obraz, kde nám bude príjemne,“ dodala na záver Zuzka.