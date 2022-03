Nicolas Cage si zahrá hrôzostrašnú Draculu: Pozrite sa, ako ho maskéri zmenili!

Za štyri dekády svojej kariéry hral už všeličo. Teraz na herca Nicolasa Cagea (58) čaká poriadna výzva.

V pripravovanom filme Renfield si totiž zahrá samotného grófa Draculu. Poriadne pazúry, ktoré sú súčasťou jeho filmovej postavy, mu však strpčujú prácu.

Spoznali by ste ho? Pomocou rúk šikovných maskérov sa svetoznámy hollywoodsky herec zmenil na Draculu. Práve upírieho grófa stvárni Nicolas Cage v novom komediálnom horore s názvom Renfield, ktorého nakrúcanie v meste New Orleans je v plnom prúde. Film sa zameriava na Draculovho prisluhovača Renfielda, ktorý chce zanechať prácu u svojho temného pána pre lásku k dopravnej policajtke. „Čo to robí superzábavným je, že je to komédia. A keď sa vám to podarí, spojiť komédiu a horor ako v Americkom vlkolakovi v Londýne, je to bomba,“ prezradil nadšený Cage.

Čo už také vtipné hercovi nepripadá, je jeho upírí imidž. Súčasťou kostýmu sú totiž nepraktické tesáky či dlhé nechty na rukách, s ktorými len ťažko vie narábať. No v porovnaní s otcovskými povinnosťami, ktoré ho už čoskoro opäť čakajú, je to priam prechádzka ružovou záhradou. Cage sa totiž stane trojnásobným otcom, pričom jeho tretie dieťa mu privedie na svet piata manželka Riko Šibata (27).

