Hviezda zo seriálu Plný dom prekvapuje: Bol som alkoholik! Hrozivá fotka ako dôkaz

Toľká úprimnosť! Dave Coulier, hviezda seriálu Full House, ktorý je u nás známy pod názvom Plný dom, zdieľal na Instagrame alarmujúcu fotografiu svojej zakrvavenej tváre.

Pod snímkou napísal ešte viac šokujúci, no o to viac úprimný popis. Otvorene sa priznal k problémom s alkoholom:Herec však priznáva, že to nie je jednoduché, s drinkom v ruke sa viac bavil, bol levom každého parketu.

Vysvetľuje, čo stojí za jeho skrvaveným zovňajškom na snímke: "Svojim humorom som zabával ľudí do upadnutia. Na tejto fotke som ja ten, ktorý spadol. Bol som totálne mol, zrúbal som na kamenných schodoch," Herec v úprimnom vyjadrení priznáva, že často pociťoval negatívne následky pitia: „Po 8 hodinách pitia, smiechu a zábavy nasledovali dva dni, kedy som sa cítil totálne pod psa."

"Miloval som chľast, no on nemiloval mňa," píše. Dave však vidí aj svetielko nádeje. Tvrdí, že odkedy prestal piť, fyzicky i psychicky sa cíti oveľa lepšie. Coulier uzavrel srdečnú správu osobitnou zmienkou o svojej manželke Melisse Bringovej, s ktorou je ženatý od roku 2014. „Ďakujem, Melissa, že si po mojom boku. Milujem ťa," uzavrel.