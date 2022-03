Láska prináša do životov hrdinov novej komédie Srdce na dlani nádej a krásu, no aj komplikácie a prekážky, ktoré budú musieť prekonať. Inak to nebude ani v prípade Bolka Polívku a Elišky Balzerovej, ktorí sa po dlhých rokoch stretli opäť na pľaci. A keďže vo filme medzi nimi prebehne pomyslená iskra, boli sme zvedaví, aký vzťah má dvojica v súkromí. Bolek si dokonca zaspomínal na ich prvé stretnutie, ktoré zdá sa, od toho filmového nemalo skutočne ďaleko.