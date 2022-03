Mrazivé rozhodnutie francúzskej filmovej ikony Alaina Delona: Svoj život chce ukončiť eutanáziou

Mrazivá správa pre fanúšikov francúzskej filmovej hviezdy Alaina Delona.

Herec, ktorý koncom minulého roka oslávil 86. narodeniny, oznámil prostredníctvom svojho syna Anthonyho (57) nečakané rozhodnutie. Vo Švajčiarsku chce podstúpiť eutanáziu.

Pre asistovaný dobrovoľný odchod zo sveta sa rozhodla aj Delonova exmanželka Nathalie Delon († 79). Zákerná rakovina však ukončila jej život tesne pred plánovaným zákrokom. Podľa časopisu Le Point sa niekdajší idol ženských sŕdc rozhodol pre eutanáziu práve pre jej prípad.

„Áno, je to pravda. Otec ma o to skutočne poprosil. Sľúbil som mu tiež, že s ním budem osobne až do úplného konca,“ potvrdil desivú správu Alainov syn Anthony pre francúzsku rádiovú stanicu RTL. Eutanáziu má svojmu otcovi vybaviť na klinike vo Švajčiarsku, kde je vykonanie tohto zákroku legálne a Delon tu dlhodobo žije.

Populárneho herca navyše s pribúdajúcim vekom trápia čoraz väčšie zdravotné problémy. „Starnutie je naprd,“ vyhlásil pre Le Point Delon, ktorý pred dvom rokmi prekonal dvojnásobnú mŕtvicu.