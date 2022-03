Kráľovná Alžbeta oslávi narodeniny výnimočne: Aha, čo si pre ňu pripravili, bude to po prvýkrát v histórii!

Aprílové číslo britskej edície magazínu Vogue predstaví na svojej obálke britskú kráľovnú. Bude to vôbec prvýkrát, keď sa Alžbeta II. objaví na titulnej strane tejto módnej biblie.

Vydavateľstvo ju predstaví v apríli aj preto, že je to mesiac, kedy sa hlava Spojeného kráľovstva narodila. Alžbeta II. by mala 21. apríla osláviť 96. narodeniny. Aprílové vydanie bude mať hneď dve alternatívne obálky. Na jednej bude kráľovná, na druhej americká herečka a modelka Anya Taylorová-Joyová. Štylizovaná do podoby mladej kráľovnej.

Alžbeta II. sa ale nezúčastnila žiadneho náročného fotenia kvôli titulnej fotografii. Vydavateľstvo sa rozhodlo použiť jej portrét z roku 1957, ktorý zaobstaral kráľovnin bývalý švagor Antony Armstrong-Jones alias lord Snowdon, ktorý bol prvým manželom princeznej Margaret, Alžbetiny sestry.