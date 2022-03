Speváčka sa hanbila uľaviť si pred frajerom: Hrozné, čo nasledovalo! Ešte väčší trapas

Hanba ju dostala až do nemocnice! Brazílska speváčka Viviane de Queiroz Pereira skončila hospitalizovaná po tom, čo sa hanbila uľaviť si pred priateľom.

Fiasko opísala v príbehu na Instagrame pre svojich 15,7 milióna sledovateľov. Ako píše portál The Sun, krátko po odvážnom priznaní príspevok zmizol zo sociálnej siete.

„Zobudila som sa o 5:30 so silnými bolesťami žalúdka a skončila som v nemocnici,“ napísala v príspevku Pereira, známa pod umeleckým menom Pocah. Podľa príspevku sa Pereirino bizarné trápenie začalo kvôli tomu, že si pred frajerom nechcela uľaviť.

Našťastie, všetko dobre dopadlo a lekári Pereiru zachránili. Podarilo sa im zbaviť sa zásob plynu, ktorý speváčku privádzal do agónie. "Dievčatá, nehanbite sa pred svojím partnerom, pretože to, čo je naozaj trápne, je to, keď vás kvôli nahromadenému plynu musí odviesť do nemocnice,” uzavrela Pocah.