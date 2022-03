Herec Tom Hiddleston čoskoro vstúpi do chomúta: So snúbenicou už raz hrali manželov

Herec Tom Hiddleston požiadal o ruku kolegyňu Zawe Ashton, s ktorou randí od konca roku 2019. Pred tromi rokmi sa s ňou stretol v divadelnej hre Betrayal, v ktorej hrali manželov.

Aj keď v onom činohernom kúsku im to veľmi neklapalo, v súkromí je to pravý opak. A po dvoch rokoch randenia priznali, že sú zasnúbení a chcú vstúpiť do manželstva. Tom a Zawe sa zasnúbením chválili v Londýne na večierku po odovzdávaní filmových a televíznych cien BAFTA 2022. Herečka už pred udalosťou na červenom koberci vystavovala na obdiv diamant na zásnubnom prsteni.

Avšak aj keď im to klape doma, na javisko sa spolu s Tomom Zawe vraj čoskoro znova nechystá. „Pracovala som s Tomom v divadle celý rok, každý večer, takže teraz potrebujeme aspoň dva roky bez seba!“ žartovala pôvabná herečka známa z marveloviek.