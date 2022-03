Herec Nicolas Cage sa vo svojich 58 rokoch stane opäť otcom: Vyznanie lásky mladučkej manželke!

Herec Nicolas Cage vo svojich 58 rokoch čaká na príchod ďalšieho potomka.

Jeho dvadsaťsedemročná manželka Riko Shiabtová je totiž tehotná. Hollywoodska hviezda teraz prezradila, že by tejto žene zniesla modré z neba. Keď je totiž Nicolas zamilovaný, snaží sa robiť pre danú osobu všetko, čo dokáže.

„Som romantik, a keď som zamilovaný, chcem dať tej osobe všetko, čo dokážem. Je to moje vyjadrenie slov milujem ťa. Chcem s tebou stráviť zvyšok svojho života. A pre mňa to toto znamená,“ zveril Cage britskej edícii magazínu GQ. Hviezda filmu Obchodník so smrťou už tiež odhalila, že majú s manželkou vybrané mená pre chlapcov i dievča. Dcérka by sa volala Akira Francesco, syn Lennon Augie.

„Augie bola prezývka môjho otca. A môj strýko, režisér Francis Ford Coppola, sa rozhodol zmeniť si meno na Francesco,“ vysvetlil Cage. Ženatý je piatykrát. S predchádzajúcimi partnerkami má tridsaťjedenročného Westona Coppolu Cageho a šestnásťročného Kal-Ela Coppolu Cageho.