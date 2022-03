Totálny prešľap v televízii! Herec Vojta Kotek drsne urazil známu Češku

Poriadne to prepískol! Známy český herec, ktorý je obľúbený aj na Slovensku, si zjavne až príliš pustil ústa na špacír.

Vojta Kotek (34) rozpútal v Česku obrovskú polemiku. Dôvodom je jeho vystupovanie v zábavnom programe Máme radi Česko, kde celú krajinu pobúril výrokom na adresu známej moderátorky Saskie Burešovej (75). Zdá sa, že herec chcel byť tak zábavný, že sa z reťaze utrhol až príliš.

Mladý umelec v relácii porozprával kontroverznú historku. "Môj známy mal pred šiestimi, siedmimi rokmi na návšteve kamaráta z Ameriky. A videl u nás v televízii nejakú reláciu, ktorú moderovala Saskia Burešová. A povedal tomu kamarátovi neuveriteľnú vec. Že nechápe, ako je možné, že je Česká republika takto vpredu pred Amerikou. Že tu u nás v Česku moderujú relácie trans ľudia," uviedol v programe. Moderátorka sa však o tejto nelichotivej poznámke dozvedela ešte pre odvysielaním šou od novinárov. "Nerozumela som tomu, asi trikrát som si to nechala zopakovať, nerozumela som tomu a povedala som si, že si Kotek snáď nejak uletel," vysvetlila v relácii Face to face s tým, že herec ju napokon kontaktoval, aby sa jej ospravedlnil a vysvetlil, že to bolo vytrhnuté z kontextu.

Ako informuje portál idnes.cz Kotek sa mal pokúsiť zachrániť situáciu. Burešová mala byť totiž hosťom v českom programe Inkognito a Kotek sa jej tam chcel s kyticou verejne ospravedlniť. Moderátorka napokon účasť na nakrúcaní odmietla. Hercovi však poslala tvrdý odkaz. "Mňa to rozhodne nemohlo ponížiť. Pretože duševné buranstvo ma nemôže ponížiť. Mne na tom vadila jedna vec. Človek, ktorý sa objavuje vo verejnom priestore, musí počítať s tým, že ho občas niekde preperú, napríklad v bulvári. Ja by som mohla rozprávať. Ale že si z vás robia srandu ľudia, ktorí nie sú vašimi rovesníkmi a vôbec vás nepoznajú, to je podľa mňa naozaj opovrhnutiahodné. Je to otázka inteligencie," uzavrela.