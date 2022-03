Hit Netflixu je späť! Poznáte mená hlavných postáv v pokračovaní seriálu Bridgerton? Otestujte sa

Kvíz Foto

Bridgerton pokračuje s druhou sériou! Ani tentoraz nechýba dávka vášne, romantiky a humoru, to všetko zasadené do čias bálov a večierkov v londýnskej vyššej spoločnosti. Kým v prvej sérii sa rozvíjal príbeh Daphne a Simona, tá druhá mapuje kroky jej najstaršieho brata Anthonyho, ktorý sa rozhodne oženiť. Či sa mu to podarí urobiť z lásky alebo skôr z rozumu, vedia v tejto chvíli len tie najnedočkavejšie fanúšičky! Bridgerton mal totiž premiéru len 25. marca.