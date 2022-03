Takto ste ich ešte nevideli! William a Kate sa roztancovali, po kurze prežitia v pralese ukázala vojvodkyňa dychberúce šaty

William a Kate pokračujú v oficiálnej štátnej návšteve Karibiku a okrem noblesných recepcií na zastupiteľských úradoch sa počas dňa stretávajú s obyčajnými smrteľníkmi.

Vojvodkyňa si tak mohla siahnuť na ručnú výrobu čokolády alebo sa vlniť do rytmov folklórneho tanca. Kate sa v pondelok navyše učila prežiť v pralese a smäd uhasila ako domorodci - vodou vytekajúcou z preseknutého kmeňa liány.

Po návrate z pralesa sa osprchovala a prezliekla do neprehliadnuteľných ružových šiat, aby sa pripojila k manželovi Williamovi na štátnej recepcii organizovanej v ruinách pozostatkov mayskej kultúry Cahal Pech. Princ William potom prítomným prezradil, že jeho najstarší syn a následník trónu sa veľmi zaujíma o prírodu a svetové dianie. „Dávame deťom vedieť, kde práve sme. George si nás hľadá na mape a zapichuje do tých miest špendlíky a zdieľa to s ostatnými,“ priznal vojvoda.

Na recepcii, ktorú organizoval premiér Belize Johnny Brienco, sa potom zástupcovia kráľovnej Alžbety II. stretli s členmi vlády, známymi osobnosťami Belize i niektorým vybranými občanmi. Z Belize pôjdu na Jamajku, ďalšiu zastávku osemdňového putovania po Karibiku.