Superhviezda Cher nesie vojnu veľmi ťažko: Svoj luxusný domov ponúkla Ukrajincom

Speváčka Cher veľmi ťažko nesie ruskú agresiu na Ukrajine.

Po niekoľkých týždňoch od začiatku vojny sa americká hviezda rozhodla ponúknuť svoj domov ukrajinským utečencom. Sedemdesiatpäťročná speváčka a herečka vyzvala svojich kolegov, aby urobili to isté.

„Rada by som sponzorovala ukrajinské rodiny u mňa doma. Budú v bezpečí a bude o nich postarané. Veľa ľudí v mojej pozícii musí konečne konať. Keby som bola sama alebo len so svojimi deťmi, boli by sme traumatizovaní, dúfala by som, že sa o mňa postarajú ľudia ako som ja,“ odkázala Cher na Twitteri.

Speváčka má luxusný dom v Malibu. Koľko rodín si tam chce nasťahovať, zatiaľ nespresnila.