Kamarátka nabonzovala na Kate a Williama: Vojvodkyňa pomohla rozpačitému princovi, predstierala, že je jeho priateľka!

Vojvodkyňa Kate a princ William sú spolu už poriadne dlhú dobu. Dvojica sa nazývala priateľom a priateľkou ešte než boli romanticky prepojení.

Podľa Laury Warshauer, kamarátky vojvodu a vojvodkyne, Kate predstierala, že je jeho priateľkou na škole a dôvod je skutočne milý. V knihe Kate: Budúca kráľovná Laura vysvetľuje, že Kate mala prezieravú metódu, ako dostať Williama z trápnych situácií počas ich školských dní, píše portál Mirror.

"Willa balilo na párty dievča a nemohol sa ho striasť. Bol vážne slušný, no to dievča si nič neuvedomovalo. Zrazu sa za ním zjavila Kate a ovinula okolo neho ruky. Potom Will pochopil a vyhovoril sa," uvádza kamarátka. William mal povedať, že má priateľku a vzdialiť sa spolu s Kate za neutíchajúceho smiechu. Hoci William a Kate spolu nezačali hneď randiť, táto spomienka pôsobí ako začiatok toho, čo spolu začali budovať, v čom pokračujú ako manželský pár dodnes. Kto by to bol povedal, že predstieranie vzťahu môže viesť ku koncu hodného rozprávky?