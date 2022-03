Afgánsky minister financií utiekol do USA za lepším životom: Zaskočí vás, čím si zarába na živobytie

Robí, čo môže! Posledný afganský minister financií Khalid Payenda (40) utiekol týždeň pred vypuknutím vlaňajšieho prevratu v Afganistane do Spojených štátov. Aby tu uživil svoju manželku a ich štyri deti, prijal nielen prácu pomocného učiteľa na Georgetownskej univerzite, ale aj taxikára pre spoločnosť Uber.

Cesty života sú nevyspytateľné. Dôkazom toho je aj Khalid Payenda, ktorý od roku 2020 pôsobil ako minister financií vo vláde afganského prezidenta Ašrafa Ghaního (72). Pri spätnom pohľade však tvrdí, že by ním radšej nebol. „Videl som veľa nepekného, a zlyhali sme,“ uviedol Payenda. Iba týždeň pred tým, ako hnutie Taliban obsadilo hlavného mesto Kábul, dostal sa Payenda do sporu s Ghaním.

Zo strachu, že ho prezident nechá zatknúť na základe vymyslených obvinení, utiekol do USA, kde sa pripojil k svojej rodine. „Mali sme 20 rokov a podporu celého sveta na vybudovanie systému, ktorý by fungoval pre ľudí,“ napísal Khalid predstaviteľovi Svetovej banky v Kábule po prevrate v Afganistane. No ako dodal, jediné, čo postavili, bol domček z karát stojaci na základoch korupcie.

Ubehlo šesť mesiacov, odkedy je Taliban pri moci a za ten čas sa pre Khalida mnohé zmenilo. Ako priznal pre americký denník The Washington Post, dodnes si nezvykol na život vo Washingtone: „Nepatrím sem a nepatrím ani tam. Je to veľmi prázdny pocit.“ Niekdajší minister financií v súčasnosti pomáha s výukou študentov na univerzite, pričom za semester si zarobí 1 800 eur.

Popritom pracuje tiež ako taxikár. „Ak absolvujem 50 jázd v nasledujúcich dvoch dňoch, dostanem bonus 95 dolárov,“ ozrejmil Payenda. Podľa denníka si za jednu priemernú noc zarobil začiatkom týždňa niečo vyše 150 dolárov, čo je zhruba 135 eur. No ako Khalid opísal v rozhovore pre denník, je za svoje práce vďačný. Pomáhajú mu totiž zabezpečiť živobytie pre jeho manželku a ich štyri deti.